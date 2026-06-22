Reconoce alcalde error de policías en choque de patrulla; asumirán daños y sanciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció que los policías municipales involucrados en el accidente registrado el domingo incurrieron en una falta al cruzar un semáforo en luz roja, maniobra que provocó un choque con un vehículo particular.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el edil afirmó que los agentes se dirigían a presentar un reporte, pero admitió que actuaron de manera indebida.

"Los elementos se pasaron un rojo indebidamente. Iban a presentar un reporte y fue una acción irresponsable por parte de los elementos", declaró al ser cuestionado sobre el percance.

Rodríguez informó además que el Municipio asumirá el pago de los daños materiales y de la atención médica de las personas afectadas.

Acciones de la autoridad

Más tarde, el comisario de Seguridad Pública, Eliud Mercado, confirmó que los oficiales omitieron realizar el alto preventivo antes de incorporarse a la intersección.

"Lo único que no hicieron fue el alto total para verificar que no viniera ningún vehículo", señaló.

Precisó que los agentes fueron puestos a disposición del área de Asuntos Internos para el inicio del procedimiento administrativo correspondiente y que deberán cubrir el deducible derivado de los daños ocasionados.

Cronología del caso

El accidente se suma a una serie de percances protagonizados por patrullas durante la actual administración municipal.

En marzo de 2025, una patrulla nueva de Tránsito y Vialidad resultó con daños severos tras un choque que el propio alcalde atribuyó a responsabilidad de los oficiales.

En septiembre del mismo año, otra unidad recién incorporada al parque vehicular también estuvo involucrada en un accidente vial.

Posteriormente, el 5 de abril de 2026, una patrulla de Seguridad Pública Municipal participó en otro percance en el cruce de las calles Miguel Garza y Emiliano Zapata, donde presuntamente invadió un carril de circulación y fue impactada por un automóvil particular, con saldo de daños materiales.

Además, en abril de este año, varios agentes municipales fueron suspendidos luego de ser captados atropellando a un perro con una unidad oficial.

Aunque este lunes Rodríguez sostuvo que una mayor presencia de patrullas en las calles incrementa la probabilidad de accidentes, el nuevo choque vuelve a colocar bajo escrutinio la conducción y operación de las unidades adquiridas durante su administración.