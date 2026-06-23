Joven de 16 años se quita la vida tras recibir una foto de su pareja besándose con otro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un adolescente de 16 años fue localizado sin vida en un domicilio de la colonia Villarreal, movilizando a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el menor se encontraba en su casa cuando recibió un mensaje con una fotografía relacionada con su pareja sentimental. Según el testimonio de un familiar, el joven manifestó sentirse desesperado y posteriormente salió al patio del domicilio.

Tras varios minutos sin tener contacto con él, sus familiares salieron a buscarlo y lo encontraron inconsciente, por lo que solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y ordenar el traslado del cuerpo.

Acciones de la autoridad

Con este hecho, suman 24 casos de este tipo registrados en la región durante el presente año.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o pensamientos de hacerse daño, busca ayuda profesional o comunícate a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas del día.