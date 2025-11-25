Joven se duerme al volante y provoca aparatoso choque en la colonia Roma

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un joven conductor que presuntamente se quedó dormido al volante provocó un accidente la madrugada de este martes sobre la calle México, en el cruce con Sinaloa, en la colonia Roma.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan March perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón central, dejando la parte frontal del vehículo severamente dañada. En el automóvil viajaban tres jóvenes.

¿Qué ocurrió?

Elementos de Seguridad Pública Municipal y del Departamento de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. El caso fue turnado al Ministerio Público y el vehículo quedó asegurado para las investigaciones.