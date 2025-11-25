Liberan bajo fianza a "El Mataperros" tras siete años prófugo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Gerardo Humberto "N", conocido públicamente como "El Mataperros", salió en libertad este lunes luego de que un juez autorizara el pago de una fianza como acto equivalente dentro del proceso penal que enfrenta por el delito de crueldad animal.

¿Qué ocurrió?

La detención del señalado ocurrió la semana pasada en la colonia Suterm, donde fue ubicado después de permanecer más de siete años evadiendo a las autoridades. El caso se remonta a diciembre de 2018, cuando se le acusó de causar la muerte de un perro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aunque el imputado ya fue vinculado a proceso, la figura jurídica aplicable al delito permitió que su defensa solicitara un mecanismo alterno. Con ello, el juez determinó que podía llevar el proceso en libertad mientras avanza hacia la etapa de resolución.