Censo preliminar reporta 3 mil viviendas afectadas por lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un censo coordinado entre los gobiernos estatal, federal y municipal arrojó una cifra preliminar de aproximadamente 3 mil viviendas afectadas por las intensas lluvias registradas recientemente en Piedras Negras, informó el subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Ramiro Durán García.

El funcionario detalló que las afectaciones se concentran principalmente en colonias ubicadas al norte de la ciudad, donde se registraron las mayores acumulaciones de agua tras una precipitación de alrededor de ocho pulgadas en un corto periodo.

"Tenemos un aproximado de tres mil viviendas afectadas, aunque el censo continúa en distintas colonias. Hay sectores como El Edén que presentan daños más severos y otros con afectaciones parciales", señaló.

Precisó que el levantamiento de información es realizado en coordinación con personal de Mejora Coahuila y otras dependencias, con el propósito de presentar un diagnóstico completo al gobernador Manolo Jiménez Salinas y determinar los apoyos que podrían implementarse para las familias afectadas.

Durán García indicó que, hasta el momento, las evaluaciones no han detectado daños estructurales en los inmuebles inspeccionados, ya que la principal afectación corresponde al ingreso de agua en las viviendas.

Entre las colonias con mayores daños mencionó El Edén, Lázaro Cárdenas, Las Argentinas y Las Haciendas, además de otros sectores donde continúan los recorridos de inspección.

Acciones del Gobierno ante la contingencia

Como parte de la respuesta a la contingencia, el Gobierno del Estado inició desde el lunes la distribución de kits de limpieza para apoyar las labores de saneamiento en los hogares afectados.

Asimismo, este martes comenzó la entrega de despensas a través del programa alimentario de Mejora Coahuila, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional instalaron un comedor comunitario para proporcionar alimentos calientes a las familias damnificadas.

Evaluación de daños y apoyos

Respecto a las pérdidas materiales, el subsecretario señaló que se analiza la posibilidad de poner en marcha un programa específico para apoyar la reposición de enseres domésticos dañados por las inundaciones.

Finalmente, destacó que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas es mantener una atención integral y coordinada, priorizando la protección de las personas y posteriormente la recuperación de su patrimonio.

Añadió que se mantiene vigilancia permanente en las zonas afectadas para prevenir actos de rapiña en viviendas que fueron desalojadas temporalmente por motivos de seguridad.