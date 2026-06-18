Refuerzan atención médica y acciones sanitarias en colonias afectadas por lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 reforzó las acciones de atención médica y prevención sanitaria en las colonias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en Piedras Negras, mediante brigadas integrales que permanecerán operando de manera itinerante.

El jefe de la dependencia, Roberto Baeza Díaz, informó que la estrategia fue implementada por instrucciones del secretario de Salud de Coahuila, quien supervisó personalmente las zonas afectadas y ordenó la instalación de módulos de atención para atender las necesidades de la población.

El funcionario explicó que las brigadas ofrecen consultas médicas y dentales, aplicación de vacunas, acciones de control del mosquito transmisor de enfermedades, así como orientación sanitaria para prevenir riesgos derivados de la acumulación de agua en viviendas y patios.

Además, el personal distribuye abate entre los habitantes para que lo apliquen en depósitos y áreas donde pudiera proliferar el mosquito, como parte de las medidas preventivas contra enfermedades transmitidas por vector.

Baeza Díaz señaló que las brigadas operan diariamente de 8:00 a 20:00 horas y se trasladarán a las colonias afectadas conforme se determinen las necesidades de atención, informando cada día la ubicación del siguiente módulo.

Añadió que el área de Vectores intensificó sus labores con la evaluación de zonas de riesgo, la aplicación de larvicida y posteriores acciones de nebulización en los sectores afectados, mientras que Regulación Sanitaria desarrolla labores de saneamiento y orientación a la población.

El jefe jurisdiccional indicó que a estas acciones también se sumó la casa de gestoría del diputado local Memo Ruiz, la cual puso a disposición de la comunidad servicios de consulta médica y atención dental como apoyo complementario durante la contingencia.