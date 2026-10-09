Sentencian a seis años de prisión a Gerardo "N" por portación de arma y cartuchos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de seis años de prisión contra Gerardo "N", luego de acreditar su responsabilidad penal por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos durante un juicio oral.

Detalles de la detención

La detención ocurrió sobre la carretera Allende-Villa Unión, donde elementos de la Policía Estatal de Coahuila interceptaron al ahora sentenciado y le aseguraron un arma de fuego, dos cargadores y 47 cartuchos útiles. Entre los objetos decomisados también se encontraba un chaleco balístico con las siglas de una organización delictiva.

Tras la intervención policial, Gerardo "N" y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que integró la investigación y reunió los datos de prueba para sustentar la acusación ante la autoridad judicial.

Proceso judicial y sentencia

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila llevó el caso, que concluyó con la sentencia condenatoria dictada por el juez tras el desarrollo del juicio oral.

Además de la pena de seis años de prisión, Gerardo "N" deberá pagar una multa equivalente a 125 Unidades de Medida y Actualización (UMA), informó la FGR.