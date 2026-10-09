No dan suspensión a Menera: sigue pendiente fallo de amparo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La negativa del Juzgado Tercero de Distrito a conceder la suspensión definitiva solicitada por Lorenzo Menera no implica que haya perdido el juicio de amparo contra su separación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), aclaró Daniel Aguilar, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario precisó que el amparo 600/2026 continúa en trámite y que será en la audiencia constitucional cuando el juez federal analice la legalidad y constitucionalidad de los actos de las autoridades municipales.

Explicó que la suspensión solicitada por Menera buscaba mantener las condiciones existentes mientras se resolvía el juicio de amparo. Sin embargo, durante el proceso cambió su situación jurídica, luego de que la Contraloría Municipal concluyera procedimientos administrativos que derivaron en su destitución e inhabilitación en al menos dos casos, señaló Aguilar.

Ante este escenario, indicó que el juez federal podría determinar que el amparo quedó sin materia, al considerar que cambiaron las condiciones jurídicas que dieron origen a la solicitud de suspensión.

No obstante, subrayó que esa posibilidad no constituye una resolución definitiva sobre el fondo del juicio, cuya determinación corresponde al Poder Judicial de la Federación.

"Esto no quiere decir, desde luego, que el amparo lo haya perdido", sostuvo el secretario del Ayuntamiento. La negativa de la medida cautelar, por tanto, no determina por sí misma si las actuaciones que derivaron en la destitución e inhabilitación de Menera se apegaron a derecho. Ese análisis permanece pendiente dentro del juicio de amparo.