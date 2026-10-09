Alertan por Ley Digital; prevén costos y riesgos a privacidad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La aplicación de la nueva Ley de Economía Digital podría generar costos adicionales para los consumidores y dudas sobre la privacidad de sus datos financieros, advirtió Héctor Rodríguez López, economista y comerciante local.

Impacto en los Costos para los Consumidores

Aunque la legislación, aprobada por la Cámara de Diputados, busca impulsar la incorporación de los negocios a la formalidad, todavía están pendientes las reglas de operación y el esquema gradual para su implementación.

Rodríguez López señaló que uno de los posibles efectos sería que los establecimientos trasladaran a sus clientes las comisiones asociadas con los pagos mediante tarjetas bancarias y otros medios digitales, lo que podría encarecer las compras.

También expresó inquietudes sobre la protección de la información financiera de los usuarios ante una mayor utilización de herramientas de pago digital. El economista consideró que los beneficios de la medida para fomentar la formalización comercial podrían verse limitados si comerciantes y consumidores se resisten a sustituir el efectivo por medios electrónicos.

Preocupaciones sobre la Privacidad de los Datos

Advirtió que esa resistencia podría incentivar el uso de intermediarios o de mecanismos irregulares para realizar operaciones. Sin embargo, subrayó que el alcance de esos posibles efectos dependerá de las reglas y los mecanismos que se establezcan para aplicar la legislación.