Detienen a pareja del alcalde de Crystal City en Texas

EAGLE PASS, TEXAS. - Armando Garza Lira, originario de Piedras Negras y pareja sentimental del alcalde de Crystal City, José Ángel Cerda, fue detenido en Texas durante un operativo en el que participaron elementos de la Oficina del Sheriff del Condado de Zavala y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la intervención se derivó de quejas relacionadas con la presunta situación migratoria irregular de una persona que residía en Crystal City.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:46 horas del miércoles, cuando un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Zavala se acercó a dos personas que se encontraban dentro de un vehículo estacionado en esa comunidad, ubicada cerca de la frontera con el área de Maverick.

Detención de Armando Garza Lira

Durante la intervención, los oficiales identificaron a uno de los ocupantes como Garza Lira y al otro como José Ángel Cerda, alcalde de Crystal City y pareja sentimental del detenido.

Posteriormente, agentes del ICE señalaron que Garza Lira presuntamente se encontraba en Estados Unidos sin una situación migratoria regular, por lo que procedieron a detenerlo y trasladarlo a la cárcel del Condado de Zavala.

Proceso Migratorio y Posible Deportación

Según el informe, el hombre quedó bajo custodia de las autoridades penitenciarias, en espera de que las instancias federales determinen los siguientes pasos en su caso migratorio. Aunque se mencionó la posibilidad de una deportación, el reporte no precisa si existe una orden definitiva ni cuándo podría concretarse una eventual expulsión de Estados Unidos.