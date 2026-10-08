Trabajador de enfermería queda grave tras chocar con semáforo

PIEDRAS NEGRAS, - Un trabajador de enfermería del IMSS quedó gravemente lesionado luego de que el automóvil que conducía se estrellara contra la base metálica de un semáforo, durante la madrugada de este jueves en Piedras Negras.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 horas en el cruce de Manuel Pérez Treviño y avenida Martínez, cerca de la empresa Triturados de Piedras Negras.

El conductor, identificado como Armando González Lira, de 42 años, viajaba en un Chevrolet Chevy cuando perdió el control de la unidad por causas que aún se investigan y se impactó de frente contra la estructura.

Debido a que quedó atrapado entre la carrocería, elementos del Departamento de Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberarlo. Posteriormente, paramédicos lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica, con estado de salud delicado y pronóstico reservado.

De manera preliminar, se señaló que el trabajador presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, situación que deberá confirmarse mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes.

Corporaciones de seguridad y auxilio acudieron al sitio para atender el accidente. Las autoridades realizan las diligencias para establecer las causas del percance y deslindar responsabilidades.

El automóvil presentó daños considerables en la parte frontal debido a la fuerza del impacto.