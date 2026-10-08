Capacita CDHEC a corporaciones de seguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las corporaciones policiacas concentran 80 por ciento de las quejas que recibe la Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), informó Manuel López, titular de la oficina.

Ante este panorama, la Visitaduría impartió un curso sobre derechos humanos y grupos vulnerables en la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), dirigido a servidores públicos, principalmente agentes de distintas corporaciones de seguridad.

Capacitación en Derechos Humanos

López explicó que la capacitación busca propiciar un intercambio de experiencias entre representantes de los organismos de derechos humanos y elementos policiacos, a fin de que éstos conozcan las garantías que deben proteger y, a la vez, expongan las condiciones y riesgos que enfrentan durante su labor.

"Este va dirigido a todos los agentes de la Policía de las diversas corporaciones. Platicamos con ellos para compartir experiencias, que conozcan los derechos humanos y nosotros también conozcamos su forma de trabajar y los peligros a los que en algún momento se enfrentan", señaló.

El funcionario subrayó que los policías deben comprender la importancia de respetar los derechos de las personas, debido a que en numerosas situaciones son los primeros respondientes y mantienen contacto directo con la población.

Añadió que, durante sus intervenciones, los agentes pueden encontrarse con integrantes de grupos vulnerables, quienes están expuestos a posibles violaciones de sus derechos. López reconoció que la labor policial implica enfrentar delitos y atender situaciones en las que hay personas señaladas como posibles responsables.

Importancia del Respeto a los Derechos

Sin embargo, advirtió que no siempre se detiene a quien efectivamente cometió una conducta delictiva, por lo que pueden presentarse confusiones. Por ello, indicó, la capacitación busca reforzar entre los agentes la importancia de respetar los derechos humanos durante las detenciones, así como cumplir los protocolos establecidos para cada intervención.

En cuanto a las quejas recibidas por la Tercera Visitaduría, López indicó que las corporaciones policiacas ocupan el primer lugar, con 80 por ciento de los señalamientos. En segundo sitio se encuentran los hospitales, seguidos por otras instituciones del sector educativo.