Hallan segundo cuerpo en el río Bravo en menos de 24 horas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un segundo cuerpo sin vida fue localizado en las aguas del río Bravo en menos de 24 horas, lo que movilizó la tarde de este viernes a corporaciones de seguridad y peritos ministeriales en Piedras Negras.

El hallazgo ocurrió a la altura de los pilares del Puente Internacional Número Uno, donde se reportó la presencia de un cuerpo flotando en el afluente.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un hombre no identificado, quien vestía únicamente una sudadera y un short negro.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila, realizaron las diligencias en el lugar y posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

La necropsia de ley y los estudios periciales buscarán establecer tanto la causa del fallecimiento como la identidad de la víctima.

Hallazgo de un segundo cuerpo

Este caso se suma al hallazgo registrado horas antes en el mismo río, a la altura de la colonia Morelos, donde otra persona fue encontrada sin vida.

Ante la cercanía entre ambos hechos, autoridades ministeriales ya integran las carpetas de investigación correspondientes y analizan si pudiera existir alguna relación entre ambos casos.