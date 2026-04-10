Localizan con vida a hombre reportado como desaparecido; descartan secuestro

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia descartó un caso de secuestro tras la localización con vida de Julio Rivera Alcalá, de 57 años, quien había sido reportado como desaparecido luego de salir de Piedras Negras con destino a Ciudad Acuña.

De acuerdo con familiares, el hombre perdió contacto la mañana del viernes, lo que generó preocupación y la difusión de su desaparición a través de redes sociales. Horas más tarde, uno de sus hijos comenzó a recibir mensajes en los que se aseguraba que Rivera Alcalá estaba privado de la libertad, exigiendo dinero a cambio de su supuesta liberación.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, la Policía Cibernética y el área de Personas Desaparecidas de la Fiscalía iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y verificar la veracidad de los mensajes.

El delegado de la Fiscalía en la región norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, tras las labores de búsqueda, se logró ubicar al hombre en buen estado de salud, confirmando que nunca estuvo secuestrado y que todo se trató de un intento de extorsión.

Detalles confirmados

Asimismo, destacó que en este caso no se realizó ningún depósito económico, lo que evitó que se consumara el delito.