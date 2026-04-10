Permanece sin identificar cuerpo hallado en el río Bravo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El cuerpo de una persona sin vida, localizado en las aguas del río Bravo, a la altura de la colonia Morelos en Piedras Negras, permanece sin ser identificado, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia.

De acuerdo con el delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, hasta el momento no se cuenta con datos que permitan establecer la identidad de la víctima. Únicamente se ha logrado determinar que vestía un short negro y una camisa de color oscuro al momento de ser localizada.

El funcionario señaló que no se descarta ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de que se trate de una persona migrante que intentaba cruzar hacia los Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

Para avanzar en la identificación, la Fiscalía ha iniciado un proceso de colaboración con distintas instancias, incluyendo autoridades estatales y el área de personas desaparecidas, con el fin de revisar reportes y lograr una posible coincidencia.

Detalles confirmados

Las investigaciones continúan mientras se espera obtener información que permita esclarecer el caso y dar con la identidad de la persona fallecida.