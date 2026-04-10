Llaman a atender salud mental ante alza de decesos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento de casos de suicidio en la región, autoridades de salud hicieron un llamado urgente a la población para atender su salud mental y acudir a los servicios gratuitos disponibles, a fin de prevenir conductas de riesgo.

La doctora Minerva Contreras, coordinadora de Salud Mental y Adicciones, destacó la importancia de que las personas reconozcan señales de alerta y busquen ayuda profesional.

"Lo que buscamos es concientizar a la población sobre la importancia de atenderse cuando no se sienten bien, cuando no están contentos o atraviesan por situaciones de ansiedad o depresión, que pueden derivar en conductas suicidas", explicó.

Acciones de la autoridad

Detalló que, como parte de la estrategia estatal, se están acercando servicios de salud mental a la comunidad mediante brigadas, consultas en centros de salud y atención itinerante en distintos municipios.

Entre las opciones disponibles, mencionó la atención psicológica de emergencia a través del 911, disponible las 24 horas, así como consultas gratuitas en unidades médicas.

Además, se cuenta con el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (UNEME-CeCOSAMA), anteriormente conocido como CAPA, donde se brinda atención integral tanto en salud mental como en adicciones.

Detalles confirmados

Contreras subrayó que estos servicios están abiertos a toda la población, sin importar si cuentan o no con derechohabiencia, lo que permite ampliar la cobertura y eliminar barreras económicas.

Reconoció que en los últimos meses se ha registrado un aumento en la demanda de consultas psicológicas, en parte debido a una mayor difusión de estos programas.

"Hemos visto un incremento en la solicitud de atención. Muchas personas no sabían que estos servicios eran gratuitos y accesibles, y ahora están acudiendo para recibir apoyo", señaló.

Impacto en la comunidad

La especialista insistió en que la detección oportuna y el tratamiento integral son fundamentales para evitar complicaciones mayores, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a no dejar pasar síntomas relacionados con estrés, ansiedad o depresión.