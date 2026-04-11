Hallan tercer cuerpo en tres días en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Por tercer día consecutivo, el cuerpo sin vida de una persona fue localizado flotando en el río Bravo, lo que encendió las alertas de las autoridades en esta frontera, donde ya suman siete fallecimientos en lo que va de 2026.

El hallazgo ocurrió la mañana de este sábado 11 de abril, a la altura del paraje conocido como El Molcajete, a escasos metros del puente ferroviario, tras el reporte de ciudadanos que alertaron sobre la presencia de un cuerpo en el afluente.

Elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para realizar las maniobras de recuperación, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

De acuerdo con autoridades, no se descarta que el caso esté relacionado con personas migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos, una situación recurrente en la región.

Este hecho se suma a otros dos registrados en días consecutivos: el primero el jueves, a la altura de la colonia Morelos, y el segundo el viernes, bajo el Puente Internacional 1.

Los tres casos permanecen bajo investigación y las autoridades analizan si existe relación entre ellos.

Las indagatorias también se extienden río arriba, debido a que durante el fin de semana de Pascua se registró alta afluencia de personas en el río Bravo, por lo que no se descarta que las víctimas hayan sido arrastradas por la corriente desde municipios como Acuña o Jiménez.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se buscará establecer la causa de muerte y su posible identificación.