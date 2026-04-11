Rechazan amparo del Municipio contra SIMAS por adeudo millonario

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El amparo promovido por el Municipio de Piedras Negras para evitar el pago de un adeudo por servicio de agua fue rechazado por inconsistencias en el trámite, informó el gerente del organismo operador.

El titular de SIMAS Piedras Negras, Lorenzo Menera Sierra, señaló que la solicitud fue desechada por la falta de copias, aunque consideró probable que la administración municipal insista en el proceso legal.

El adeudo del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Jacobo Rodríguez, supera los 2 millones de pesos, en medio de un conflicto que se ha vuelto recurrente entre ambas instancias.

Menera Sierra aseguró que, contrario a lo señalado por el edil, el organismo sí notificó previamente al Municipio antes de suspender el servicio, e incluso afirmó contar con documentación firmada de recibido.

"Tenemos pruebas de que fueron avisados. La última notificación fue el 17 de marzo y no hubo respuesta favorable por parte de la actual administración", sostuvo.

El funcionario calificó como "mentiras" las declaraciones del alcalde respecto a que el sistema dejó sin agua a dependencias municipales, e hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por versiones erróneas.

En relación con la invitación pública del edil para que ciudadanos promuevan amparos y eviten el pago del servicio, indicó que hasta el momento no se ha registrado ninguno entre los aproximadamente 65 mil usuarios del sistema.

"Eso demuestra que la gente está de acuerdo en pagar por un servicio de calidad", expresó.

El gerente subrayó la necesidad de que el organismo reciba los recursos correspondientes para poder avanzar en obras y proyectos, y rechazó la percepción de que el sistema cuenta con suficiencia financiera.

Asimismo, lamentó que el conflicto con el Gobierno municipal continúe sin solución, pese a intentos de diálogo para restablecer la coordinación institucional.

"Se ha intentado dialogar, pero no hemos tenido una respuesta satisfactoria", concluyó.