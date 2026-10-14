"¡Te voy a hacer justicia, mamá!": hija despide a Karla Hernández y exige castigo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Entre mensajes de dolor e indignación, Bere Mendoza despidió a su madre, Karla Hernández de la Cruz, de 40 años, y exigió justicia por su muerte, ocurrida tras una agresión presuntamente cometida por su pareja.

A través de una publicación en Facebook, la joven lamentó que el hombre que su madre amaba terminara presuntamente causándole la muerte y expresó el vacío que deja en su familia, principalmente entre sus hijas.

Mensaje de despedida y dolor

"Increíble cómo el hombre que tú tanto amas no puede tener piedad de ti y hacerte daño, mamita. Me dejas un vacío grande en mi alma y me dejas a mí y a mis hermanitas solas", escribió. Bere también manifestó su indignación contra el presunto responsable, identificado como Ángel "N", y reprochó la agresión sufrida por su madre.

"Maldito viejo perro, mi mamá no merecía que le hicieras eso. Espero y Dios te dé tu paga algún día. Maldito seas mil veces", expresó.

En su mensaje, la joven describió el dolor que enfrenta por la pérdida y aseguró que su madre le hará falta diariamente. "Te amo mucho y me harás falta a cada paso, a cada día, mami", escribió.

Llamado a la justicia

Finalmente, Bere aseguró que buscará justicia y sostuvo que la muerte de su madre no debe quedar impune. "Te prometo que te voy a hacer justicia, eso no se va a quedar así. Ese hombre tiene que pagar", manifestó.

Karla Hernández de la Cruz, de 40 años, habría sido golpeada por su pareja con un machete y posteriormente con un martillo, agresión que terminó provocándole la muerte en su vivienda de la colonia Praderas.