Muere tras golpe en la cabeza un trabajador

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Alejandro Gallardo Moreno, de 35 años, falleció la madrugada de este martes en el Hospital General de Zona Número 11 del IMSS, donde permanecía internado desde el viernes, cuando sufrió una lesión en la cabeza mientras trabajaba en la empresa Liner Systems, ubicada en el sector Aeropuerto.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno, informó que agentes de Investigación Criminal tomaron conocimiento del ingreso hospitalario del trabajador, quien sufrió una caída y se golpeó la cabeza tras presentar un episodio mientras realizaba sus labores.

Circunstancias del Accidente

Debido a la gravedad de las lesiones, Gallardo Moreno fue trasladado al hospital, donde permaneció bajo atención médica hasta que se reportó su fallecimiento, alrededor de las 4:00 horas del martes.

El funcionario explicó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia y establecer la causa precisa de la muerte, inicialmente relacionada con un traumatismo craneoencefálico.

Investigación en Curso

Añadió que, de acuerdo con las primeras declaraciones, el trabajador pudo haber sufrido un ataque epiléptico antes de caer; sin embargo, aclaró que esta posibilidad deberá ser esclarecida por el perito en medicina mediante los estudios correspondientes.

Rodríguez Ríos señaló que se busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Desde el inicio, el caso fue considerado como un posible accidente, por lo que, una vez obtenidos los resultados periciales y descartada alguna conducta delictiva, se determinará la conclusión de la carpeta de investigación y la entrega del cuerpo a sus familiares.