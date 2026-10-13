Fallece motociclista en accidente vial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: A disposición del Ministerio Público quedó el conductor de una camioneta pickup involucrada en un accidente vial en el que murió Juan Antonio Casas Briones, de 41 años, tras ser trasladado de gravedad al Hospital General de Zona número 11 del IMSS.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el hombre fue presentado por elementos de Seguridad Pública para determinar su posible responsabilidad en los hechos, ocurridos la noche del lunes en la colonia Año 2000.

El accidente se registró en el cruce de las calles Taray y Juan de la Barrera, frente a la unidad deportiva del sector, donde la pickup, de color arena, se vio involucrada en el choque con la motocicleta que conducía la víctima.

Casas Briones sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al hospital, donde falleció horas después, cerca de las 7:00 de la mañana del martes.

Rodríguez Ríos señaló que la Fiscalía dispone de un plazo inicial de 48 horas para definir la situación jurídica del conductor, mientras integra la carpeta de investigación por los hechos.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público y elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizarán los dictámenes periciales correspondientes, incluido el de tránsito terrestre, además de la necropsia de ley para establecer las causas de la muerte.

El delegado indicó que ya se recabaron versiones iniciales en el hospital y que continuarán las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Añadió que el caso podría resolverse mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre que se cumplan los requisitos legales y exista voluntad de las partes. Sin embargo, precisó que primero deberá integrarse la carpeta y determinarse la situación jurídica del conductor.