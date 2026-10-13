Refuerzan vigilancia en límites de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un hombre fue detenido durante los operativos de seguridad desplegados en los límites de Coahuila con Nuevo León, donde le aseguraron ponchallantas y sustancias narcóticas, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la **Región Norte Uno.

La captura ocurrió durante labores de inteligencia y patrullaje en las inmediaciones del municipio de Hidalgo, como parte de la estrategia coordinada entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno para reforzar la vigilancia en los accesos a la entidad.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que cuenta con un plazo de 48 horas para determinar su situación legal. En tanto, otros tres hombres lograron escapar hacia Nuevo León y, hasta el momento, no se ha informado sobre su localización.

Aunque se presume que el detenido realizaba labores de vigilancia para alertar sobre los movimientos de las corporaciones de seguridad, será el Ministerio Público el que determine las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades conforme avance la investigación.

Estrategia de seguridad en la región

Rodríguez Ríos explicó que los operativos fueron anunciados por el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, y cuentan con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales, así como de elementos de seguridad de Nuevo León, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Añadió que los patrullajes se mantendrán de manera permanente en los puntos estratégicos de la entidad, incluida la región de La Laguna, para atender posibles incidentes y reforzar la seguridad en las zonas limítrofes.

El delegado también llamó a la ciudadanía a reportar situaciones sospechosas o solicitar auxilio mediante los canales de comunicación disponibles, entre ellos los grupos de WhatsApp en los que participan mandos operativos estatales.