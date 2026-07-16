Brutal agresión a batazos deja a un hombre al borde de la muerte en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre de 41 años resultó gravemente lesionado tras ser agredido a batazos la mañana de este miércoles en el sector Las Fuentes. La víctima fue localizada inconsciente sobre la vía pública y trasladada de emergencia al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría".

El ataque fue reportado por vecinos que encontraron al hombre tendido en el cruce de las calles Jacarandas y Vallado, frente al campo de béisbol ubicado junto al salón de eventos SUTERM. Testigos señalaron que minutos antes había sido golpeado con un bate por otro individuo.

Paramédicos del Departamento de Bomberos brindaron los primeros auxilios a Víctor Alejandro López García, quien presentaba múltiples golpes en el tórax, presuntas fracturas de costillas con posible perforación de un pulmón, además de diversas lesiones internas, de acuerdo con la valoración médica inicial.

Debido a la gravedad de las heridas, el lesionado fue trasladado al Hospital General, donde permanece internado bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Las primeras investigaciones permitieron identificar como presunto agresor a Luis Alberto "N", de 32 años; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había sido localizado ni detenido.

De acuerdo con información oficial, al momento de recibir atención médica, la víctima presuntamente se encontraba bajo los efectos de heroína. Las autoridades precisaron que este dato forma parte de la investigación y no modifica la presunta responsabilidad del agresor en los hechos denunciados.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila mantienen las diligencias para localizar al señalado y esclarecer las circunstancias de la agresión.