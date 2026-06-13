Detienen a un hombre y aseguran presunta droga durante cateo en la colonia Guillén

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno derivó en la detención de un hombre y el aseguramiento de una importante cantidad de presunta droga durante un cateo efectuado la noche del viernes en la colonia Guillén.

La movilización se registró alrededor de las 21:00 horas en el cruce de las calles Ciprés y Francisco Márquez, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Estatal de Coahuila ejecutaron una orden de cateo con el apoyo de personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Detalles del operativo

De acuerdo con información preliminar, durante la intervención fue detenido Jesús N, además de que las autoridades aseguraron cerca de dos kilogramos de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

El despliegue de unidades y efectivos de seguridad generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron las acciones policiales mientras se desarrollaba la diligencia.

Información sobre el detenido

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían emitido un informe oficial detallado sobre los resultados del cateo ni sobre la situación jurídica del detenido. Se espera que en las próximas horas las instancias correspondientes amplíen la información relacionada con el aseguramiento y las investigaciones derivadas del caso.

Las autoridades reiteraron que será a través de los procedimientos legales y periciales correspondientes como se determinará la naturaleza de la sustancia asegurada y la posible responsabilidad de la persona detenida.