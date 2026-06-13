Saquean vivienda en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Carmen fue objeto de un robo durante la noche del viernes, luego de que personas desconocidas ingresaran al inmueble y sustrajeran diversos artículos de valor, además de dinero en efectivo.

El afectado informó que salió desde temprana hora para cumplir con su jornada laboral y fue al regresar a su vivienda, situada sobre la calle Mocanero, cuando descubrió que la puerta principal presentaba daños visibles.

El propietario descubre el robo

Al ingresar al domicilio, encontró varias habitaciones en desorden y confirmó la desaparición de diversos bienes.

Entre los objetos reportados como robados se encuentran aparatos electrónicos, joyería de plata, herramientas, prendas de vestir y efectivo, aunque el monto de las pérdidas no fue precisado.

Acciones del afectado ante la Fiscalía

El propietario señaló que desconoce quién o quiénes pudieron haber cometido el robo, ya que no cuenta con información que permita identificar a los responsables.

Ante esta situación, anunció que acudirá ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente y solicitar el inicio de las investigaciones.

Las autoridades serán las encargadas de determinar la forma en que ocurrió el ingreso al inmueble, así como de dar seguimiento al caso para tratar de ubicar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.