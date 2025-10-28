Permanecerá detenido el presunto homicida de la colonia Doña Pura

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El hombre detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de Éver Hernández Cruz, ocurrida en la colonia Doña Pura de Piedras Negras, permanecerá en prisión preventiva luego de que se negara a declarar ante la autoridad judicial.

El imputado, Hugo "N", de 41 años, fue capturado tras cumplimentarse una orden de aprehensión emitida por un juez, derivada de la carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio simple doloso.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando Hugo "N" convivía con la víctima mientras ingerían bebidas alcohólicas. Durante una discusión, el presunto responsable arrojó a Éver Hernández Cruz desde el segundo piso, provocándole lesiones graves que más tarde le causaron la muerte en el Hospital General "Doctor Salvador Chavarría".

En la audiencia inicial, el acusado se reservó su derecho a declarar, mientras su defensor solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el martes 28 de octubre.

Hasta entonces, Hugo "N" seguirá recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, en espera de que el juez defina su situación jurídica.