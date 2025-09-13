Incendian camioneta durante la madrugada en colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La madrugada de este viernes se registró un incendio que destruyó por completo una camioneta estacionada en la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que vecinos reportaran el siniestro al sistema de emergencias 911.

El vehículo afectado, una Dodge Caravan gris modelo 2008, estaba estacionado sobre la calle Francisco Villa, cerca del cruce con Lorenzo Cantú. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras acudieron de inmediato y, tras más de una hora de labores, lograron sofocar las llamas, aunque la unidad resultó totalmente consumida por el fuego.

El propietario, Pedro Puente, relató que fue despertado por sus vecinos, quienes lo alertaron del incidente. Según testimonios recabados en el lugar, algunos residentes señalaron como presunto responsable a Raúl Nicanor "N", hijastro del afectado, quien habría prendido fuego a la camioneta antes de huir del sitio.

De acuerdo con Puente, el señalado ya había protagonizado altercados previos con vecinos de la zona. Las autoridades se encuentran analizando los testimonios para esclarecer los hechos y determinar las acciones legales correspondientes.