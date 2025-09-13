Continua repartiendo Mejora Coahuila útiles escolares en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el equipo de Mejora Coahuila continúa con la entrega de útiles escolares a alumnos de nivel básico en esta frontera, informó el delegado municipal de la dependencia estatal, Marco Antonio Saldaña Infante.

“Hoy estuvimos en la Escuela Secundaria Doctor Rogelio Montemayor Seguy, donde realizamos la entrega de estos útiles a los jóvenes estudiantes”, explicó el funcionario estatal.

Saldaña destacó que el respaldo del gobernador hacia la educación busca dotar a cada estudiante de las herramientas necesarias para aprender, crecer y alcanzar sus metas, además de representar un alivio para la economía familiar.

“Con estas acciones se apoya la economía de los hogares y se fortalece el futuro de las nuevas generaciones”, señaló el delegado.

El programa contempla la cobertura de jardines de niños, primarias y secundarias en todo el municipio, en una estrategia que, de acuerdo con las autoridades, busca garantizar condiciones más equitativas para el desarrollo académico.