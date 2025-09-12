Investigan posible negligencia en muerte de mujer tras cirugía en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia lleva a cabo una investigación para esclarecer la muerte de una mujer que perdió la vida tras someterse a una cirugía realizada por el médico José Luis "N". Como parte del procedimiento, la dependencia solicitó los expedientes clínicos relacionados con el caso.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que la indagatoria comenzó tras una denuncia hecha en redes sociales y canalizada por la Policía Cibernética. Detalló que el objetivo es analizar la documentación médica y determinar si hubo negligencia o la posible comisión de algún delito.

Asimismo, adelantó que el médico será citado a declarar para dar su versión de los hechos. "Por lo pronto seguimos con las investigaciones correspondientes para poder esclarecer los hechos", señaló.