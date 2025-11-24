Otro incendio por veladora encendida alarma a vecinos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.— Un nuevo incendio originado por una veladora encendida movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Las Américas, donde en los últimos meses se ha registrado un incremento de siniestros vinculados a este tipo de descuidos.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió en la privada Tamaulipas 375, donde Juan Carlos Hernández reportó que, tras quedarse dormido, una veladora que había dejado encendida alcanzó los sillones de su vivienda. Al notar el conato, solicitó de inmediato el apoyo de Bomberos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos de rescate lograron sofocar el fuego antes de que se propagara, evitando daños mayores en el domicilio y sin que se registraran lesionados. Autoridades señalaron que este tipo de incendios se ha vuelto recurrente en la ciudad y reiteraron el llamado a no dejar veladoras encendidas sin supervisión, ya que representan un riesgo creciente en los hogares de Acuña.