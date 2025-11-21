Aseguran a mujer con metanfetamina durante cateo en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer fue asegurada por corporaciones de los tres órdenes de gobierno tras un cateo autorizado por un juez en un domicilio de la colonia Bravo, como parte de los operativos enfocados en inhibir delitos contra la salud.

Durante la revisión, los elementos encontraron aproximadamente 60 gramos de metanfetamina, cantidad suficiente para presumir su posible uso en actividades de distribución ilícita.

La señalada fue trasladada ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde se abrió la carpeta de investigación y será en las próximas horas cuando se determine su situación legal.

¿Qué ocurrió?

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que estos operativos continuarán realizándose de manera permanente para fortalecer la seguridad en la región.