Detienen a hombre que mató a un perro en 2018; permaneció prófugo casi seis años

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Policía de Investigación Criminal logró la captura de Gerardo Humberto "N", acusado de dar muerte a un perro en diciembre de 2018, acto que fue grabado por un amigo y difundido ampliamente en redes sociales, generando el rechazo de la comunidad y de agrupaciones defensoras de animales.

¿Qué ocurrió?

Tras la viralización del material, las organizaciones interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en que el sujeto fuera citado a declarar. No obstante, el hombre evadió a las autoridades y se mantuvo prófugo durante años, pese a que en ocasiones había sido observado dentro de la ciudad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Fue hasta que un juez giró un mandamiento judicial cuando los agentes lograron ubicarlo. La orden fue ejecutada en la intersección de las calles Micare y Tasco, donde se realizó su detención sin incidentes.

El detenido fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía para ser fichado y, posteriormente, ingresado al Centro de Reinserción Social para Varones, donde enfrentará el proceso por el delito de maltrato animal.