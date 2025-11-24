Vinculan a proceso a hombre acusado de brutal caso de crueldad animal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras una extensa audiencia inicial celebrada este sábado, un juez de control vinculó a proceso a Gerardo Humberto N., señalado como responsable de un caso de crueldad animal ocurrido en 2018 y que provocó indignación pública al viralizarse en redes sociales.

El acusado, quien fue detenido el viernes mediante una orden de aprehensión, fue recluido en el Centro Penitenciario Local, donde permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra. El juzgador otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, por lo que la siguiente audiencia se fijó para finales de diciembre.

¿Qué delito se le imputa a Gerardo Humberto "N"?

El Ministerio Público detalló que la imputación corresponde al delito de crueldad animal con agravante, sustentado en diversos elementos probatorios expuestos durante la audiencia y calificados como suficientes por la autoridad judicial.

¿Cuál es el contexto del caso de crueldad animal?

El caso cobró relevancia en diciembre de 2018, cuando se difundió un video en el que se observa al imputado atrayendo a dos perros callejeros para posteriormente atacar con una navaja a uno de ellos, acción que generó fuertes críticas de asociaciones animalistas. La denuncia fue presentada por la organización Protecani, aunque el responsable logró evadir la justicia durante siete años, hasta ser finalmente localizado y aprehendido.