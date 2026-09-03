Persecución cruza la frontera y termina con una detención en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una intensa movilización de autoridades mexicanas y estadounidenses se registró la tarde de este miércoles, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila persiguieran un vehículo Kia negro que circulaba a exceso de velocidad por la ruta fiscal.

De acuerdo con información preliminar, los agentes intentaron impedir que el automóvil ingresara al Puente Internacional y realizaron maniobras para cerrarle el paso. Sin embargo, el conductor logró avanzar y cruzó hacia territorio estadounidense.

La persecución del vehículo Kia negro se inició por exceso de velocidad en la ruta fiscal.

Tras recibir la alerta sobre el vehículo, autoridades estadounidenses desplegaron un operativo y consiguieron interceptarlo y detenerlo en la guardarraya, en coordinación con las corporaciones mexicanas.

El despliegue de las autoridades y las diligencias posteriores a la persecución obligaron al cierre temporal del Puente Internacional durante algunos minutos, lo que provocó afectaciones momentáneas al flujo vehicular.

Autoridades estadounidenses colaboraron con la Fiscalía de Coahuila para interceptar el automóvil en la guardarraya.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que originaron la persecución ni han revelado la identidad de la persona detenida.

El cierre temporal del Puente Internacional generó afectaciones momentáneas al flujo vehicular en la zona.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer mayores detalles sobre el operativo y la situación legal del conductor.