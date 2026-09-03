Pleito sentimental termina en ataque con arma blanca en Las Praderas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una agresión con arma blanca, presuntamente relacionada con un conflicto sentimental, movilizó durante la noche a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia Las Praderas, donde un hombre resultó lesionado.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los agentes recibieron el reporte sobre una persona herida y acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el afectado señaló que fue agredido por otro hombre, aparentemente a raíz de un problema relacionado con la pareja sentimental de uno de los involucrados.

Paramédicos que atendieron al lesionado determinaron que presentaba heridas que no ponían en riesgo su vida. Tras recibir la valoración médica, el afectado se negó a presentar una denuncia formal ante la autoridad.

La Fiscalía tomó conocimiento del caso y mantiene abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió la agresión, así como determinar la identidad y responsabilidad del presunto atacante.