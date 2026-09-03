Conductor recupera su libertad tras accidente que dejó heridos a madre y sus dos hijos

Piedras Negras, Coah. – El conductor de la camioneta señalado como presunto responsable del accidente en el que resultaron lesionados una mujer y sus dos hijos menores recuperó su libertad, luego de que las partes alcanzaran un acuerdo para la reparación de los daños y la atención médica de las víctimas.

El conductor Diego Armando N fue liberado tras un acuerdo por la atención médica de las víctimas.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que Diego Armando N, de 22 años, dejó de estar detenido al formalizarse un convenio entre los involucrados, el cual contempla el pago de los gastos médicos y la reparación de los daños ocasionados.

El accidente ocurrió en la colonia 24 de Agosto, donde una camioneta impactó una motocicleta.

El percance ocurrió la mañana del martes en el acceso a la colonia 24 de Agosto, donde una camioneta de carga pesada impactó la motocicleta en la que viajaban Karina Méndez Contreras, de 27 años, así como sus hijos, una niña de siete años y un menor de 11.

Las víctimas, una mujer y sus dos hijos, no presentaron lesiones graves tras el accidente.

Aunque los tres ocupantes de la motocicleta fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, las lesiones que presentaban no fueron consideradas de gravedad, por lo que evolucionaron favorablemente, lo que permitió que ambas partes llegaran a un arreglo.

Rodríguez Ríos explicó que el conductor quedó en libertad bajo las reservas de ley, condicionado al cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio. En caso de incumplir con lo pactado, el procedimiento legal podría reactivarse y el imputado volvería a ser requerido por la autoridad.