Investigan denuncia contra coach de gimnasio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS. – La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por una denuncia de presunto abuso sexual presentada por una mujer de 21 años, quien señala como presunto responsable a un entrenador de un gimnasio ubicado en la colonia Guillén.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el caso ya es atendido en coordinación con el Centro del Empoderamiento de la Mujer, instancia que brinda acompañamiento a la denunciante durante el proceso.

Acciones de la autoridad

Como parte de las diligencias ministeriales, serán llamados a rendir declaración el entrenador Ernesto N, conocido como "El Tito", de 40 años de edad, así como el propietario del establecimiento, con el propósito de recabar testimonios y otros elementos de prueba para integrarlos a la carpeta de investigación.

El funcionario explicó que el Ministerio Público recabará y analizará las evidencias disponibles para esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen elementos que permitan fincar responsabilidades conforme a la ley.

Detalles confirmados

Rodríguez Ríos subrayó que, por el momento, la persona señalada mantiene la calidad de presunto responsable, por lo que será el desarrollo de la investigación el que determine si procede alguna acción penal.