Internan a hombre golpeado con tubo en la colonia Valle del Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Brayan Josué Díaz Ríos ingresó al Hospital General “Doctor Salvador Chavarría” tras ser víctima de una agresión con un tubo en la colonia Valle del Norte de Piedras Negras.

De acuerdo con vecinos de la calle Tulum, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando el joven fue atacado en la cabeza y otras partes del cuerpo.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la Agencia de Investigación Criminal entrevistó a la víctima, quien señaló a un sujeto conocido como Lázaro, alias “El Tartas”, como el presunto agresor, debido a conflictos previos entre ambos.

Las autoridades implementaron un operativo para localizar al sospechoso, aunque hasta el momento no ha sido posible su detención. En tanto, el afectado se encuentra fuera de peligro y se espera que formalice su denuncia para que la investigación continúe.