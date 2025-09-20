Renuncias y ajustes sacuden SIMAS Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Gobierno Municipal de Piedras Negras confirmó este viernes la remoción de Elvia Raquel Gómez como subgerente administrativa del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), puesto que ocupó durante apenas dos meses.

La decisión fue tomada por el gerente general de la paramunicipal, Lorenzo Menera, luego de que Gómez asumiera el cargo en julio pasado en sustitución del ingeniero Ricardo Aguirre, quien lo desempeñó desde el inicio de la actual administración.

El alcalde Jacobo Rodríguez aclaró que la funcionaria no fue despedida, sino simplemente retirada del cargo.

"Se contrató a una funcionaria que trabajó muchos años en SIMAS Acuña. Los movimientos en las empresas y gobiernos no son malos. Cuando alguien no está mostrando resultados, tienes que seguir buscando a la persona idónea", declaró el edil.

La salida de Gómez ocurre en un contexto de revisión interna en el organismo. El pasado 11 de septiembre, el titular de la Contraloría Municipal, Adrián García Loza, informó que, tras una auditoría interna a SIMAS, se iniciaron procesos administrativos contra varios funcionarios.

Como parte de esas acciones, se habría solicitado, mediante oficio, la separación de algunos empleados de la paramunicipal, aunque no se han revelado nombres de forma oficial.