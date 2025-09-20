Llega nueva gerente administrativa a SIMAS con historial de observaciones millonarias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En un movimiento que ha generado dudas y críticas, María Esther Gámez González asumió este jueves la gerencia administrativa del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, en sustitución de Elvia Raquel Gómez Peña, quien fue nombrada apenas en julio por el gerente Lorenzo Menera.

Gámez González es recordada por haber sido colaboradora cercana de José Luis Salinas Galán durante su gestión en SIMAS Acuña, periodo en el que su desempeño fue duramente cuestionado por presuntas irregularidades financieras.

Según datos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el ejercicio 2021 —cuando Gámez ocupaba el mismo cargo en Acuña— se le observaron faltantes por más de 6 millones de pesos en el primer trimestre, y otros 8.1 millones en el segundo.

En total, las nueve auditorías realizadas durante ese año en SIMAS Acuña arrojaron irregularidades por 30 millones 200 mil pesos, según los informes oficiales.

A pesar del historial, Gámez González ya despacha en las oficinas de SIMAS Piedras Negras sin haber sido ratificada por el Consejo del organismo, aunque fuentes internas aseguran que el alcalde Jacobo Rodríguez ya habría dado su aprobación informal al nombramiento.

La destitución de Elvia Raquel Gómez y la llegada de una figura con antecedentes cuestionables han despertado suspicacias sobre el rumbo administrativo del sistema operador del agua en Piedras Negras.