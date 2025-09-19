Vinculan a proceso a mujer acusada de agredir con navaja a embarazada en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila. – Laura Azeneth N., de 34 años, fue ingresada al centro penitenciario femenil de esta ciudad tras ser vinculada a proceso por el delito de lesiones en agravio de una mujer con seis meses de embarazo, hechos ocurridos el 3 de mayo de 2022, en la colonia Cumbres.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, tras la detención de la señalada, ésta fue presentada ante un juez, quien, al analizar los datos de prueba, determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.

En la audiencia inicial, el juzgador impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que la acusada permanecerá en el penal femenil hasta la siguiente audiencia, programada dentro de dos meses, tiempo fijado para el cierre de la carpeta de investigación.