Investigan agresión a navajazos en colonia Ramón Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado investiga una agresión ocurrida la noche del viernes en la colonia Ramón Bravo, donde un hombre fue lesionado con un arma blanca durante una riña con varios individuos.

La víctima, identificada como Armando Pérez Contreras, fue atacada en la calle Frontera. En su declaración, mencionó que tenía problemas previos con los agresores, aunque no ofreció más detalles sobre el conflicto.

Socorristas del Cuerpo de Bomberos lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde permanece internado. Su estado de salud fue calificado como reservado.

Agentes de la Policía Civil de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal trabajan en el caso para identificar, ubicar y detener a los responsables.