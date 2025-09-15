Menor de 13 años es hospitalizada tras ingerir medicamento controlado en PN

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una adolescente de 13 años fue trasladada de urgencia al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, luego de haber ingerido varias pastillas de medicamento controlado en su domicilio ubicado en la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

La menor, identificada como Ana Laura "N.", fue encontrada inconsciente en su habitación por familiares, quienes actuaron de inmediato y la llevaron al hospital la tarde del sábado.

De acuerdo con el personal médico, se le practicó un lavado gástrico y su estado de salud fue reportado como estable. No se especificó el tipo ni la cantidad del medicamento consumido.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y abrir la investigación correspondiente.