Acusan al alcalde Jacobo Rodríguez de imponer nuevo Consejo en SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de una creciente tensión entre el Ayuntamiento y el organismo operador del agua, el consejero del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Mauricio Salazar , arremetió este sábado contra el alcalde Jacobo Rodríguez y el contralor municipal Adrián García Loza , a quienes acusó de intentar remover de forma ilegal al actual Consejo.

El pronunciamiento público de Salazar ocurre luego de que Rodríguez anunciara que en la próxima sesión de Cabildo se someterá a votación la conformación de un nuevo Consejo de Simas , mientras que la Contraloría Municipal reveló la existencia de investigaciones internas y la separación preventiva de dos funcionarios del sistema.

" Nosotros vamos a defender todos los intereses del pueblo para que no se privatice Simas ", advirtió el consejero en un mensaje dirigido a la ciudadanía y a las autoridades. Señaló que tanto el alcalde como el contralor " engañan a la gente con falsas declaraciones " y aseguró que el actual Consejo sigue en funciones y opera de manera autónoma .

Salazar sostuvo que ni el Ejecutivo municipal ni la Contraloría tienen facultades legales para remover a los consejeros en funciones, y reiteró que el organismo debe mantenerse independiente .

"Ya hay un Consejo, somos un Consejo autónomo y vamos a defender todos los intereses del pueblo", recalcó. Además, acusó un intento de control político disfrazado de legalidad . " Tenemos prohibido rendirnos, porque nosotros somos obradoristas de verdad, de la Cuarta Transformación, no somos usurpadores ", dijo.