Arremete alcalde Jacobo contra Mejía Berdeja por acusaciones de su pasado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de la polémica por las investigaciones al interior del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ( Simas ), el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró este viernes que no le preocupan las posibles repercusiones políticas derivadas del caso y descalificó las críticas del diputado federal Ricardo Mejía Berdeja y del gerente del organismo, Lorenzo Menera .

" Si el gerente o el diputado quieren reaccionar, ese es problema de ellos ", declaró el edil al ser cuestionado sobre el posible costo político del conflicto por el control de Simas , actualmente bajo revisión por presuntas irregularidades administrativas .

Rodríguez acusó al legislador federal de utilizar un discurso " estéril " y de recurrir a la victimización , además de señalarlo por usar cuentas falsas para inflar sus redes sociales . " Mejía no ha hecho nada a favor de Piedras Negras, Francisco I. Madero, Allende o Zaragoza. Mejor que trabaje en el Congreso ", sentenció.

Asimismo, recalcó que el organismo operador del agua " no le pertenece a partidos políticos ni a sus militantes " y que las anomalías detectadas en su operación deben ser atendidas con responsabilidad.

En la misma línea, el contralor municipal Adrián García Loza respondió a las acusaciones de corrupción lanzadas por Mejía, quien lo señaló por supuestas irregularidades cuando se desempeñó como tesorero en el municipio de Allende .

" No tengo ninguna investigación abierta. Tenemos un buen equipo y seguimos revisando todas las áreas. Estos ataques no van a frenar nuestro trabajo ", afirmó García Loza, quien también envió un mensaje al legislador: " Si se quiere sumar a trabajar por Piedras Negras, adelante ".

El cruce de declaraciones intensifica el enfrentamiento político entre el Ayuntamiento y el círculo cercano al diputado federal, en un contexto donde la futura integración del Consejo de Simas ha desatado una disputa por el control del organismo .



