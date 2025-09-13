Arremete alcalde Jacobo contra Mejía Berdeja por acusaciones de su pasado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio de la polémica por las investigaciones al interior del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), el alcalde Jacobo Rodríguez aseguró este viernes que no le preocupan las posibles repercusiones políticas derivadas del caso y descalificó las críticas del diputado federal Ricardo Mejía Berdeja y del gerente del organismo, Lorenzo Menera.
"Si el gerente o el diputado quieren reaccionar, ese es problema de ellos", declaró el edil al ser cuestionado sobre el posible costo político del conflicto por el control de Simas, actualmente bajo revisión por presuntas irregularidades administrativas.
Rodríguez acusó al legislador federal de utilizar un discurso "estéril" y de recurrir a la victimización, además de señalarlo por usar cuentas falsas para inflar sus redes sociales. "Mejía no ha hecho nada a favor de Piedras Negras, Francisco I. Madero, Allende o Zaragoza. Mejor que trabaje en el Congreso", sentenció.
Asimismo, recalcó que el organismo operador del agua "no le pertenece a partidos políticos ni a sus militantes" y que las anomalías detectadas en su operación deben ser atendidas con responsabilidad.
En la misma línea, el contralor municipal Adrián García Loza respondió a las acusaciones de corrupción lanzadas por Mejía, quien lo señaló por supuestas irregularidades cuando se desempeñó como tesorero en el municipio de Allende.
"No tengo ninguna investigación abierta. Tenemos un buen equipo y seguimos revisando todas las áreas. Estos ataques no van a frenar nuestro trabajo", afirmó García Loza, quien también envió un mensaje al legislador: "Si se quiere sumar a trabajar por Piedras Negras, adelante".
El cruce de declaraciones intensifica el enfrentamiento político entre el Ayuntamiento y el círculo cercano al diputado federal, en un contexto donde la futura integración del Consejo de Simas ha desatado una disputa por el control del organismo.