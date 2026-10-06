Aguas negras vuelven a cerrar la Ruta Fiscal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Ruta Fiscal permanece cerrada desde el fin de semana en el cruce con la calle Nezahualcóyotl, a la altura del sector Harold Pape, debido a la reaparición de encharcamientos de aguas negras en el carril de norte a sur.

Ante la acumulación de aguas residuales, el Municipio de Piedras Negras restringió nuevamente la circulación y desvió los vehículos por Nezahualcóyotl hacia el bordo de la Defensa.

Los encharcamientos de aguas negras en la Ruta Fiscal han obligado a desvíos de tráfico en Piedras Negras.

El problema se registra desde mayo y, pese a los trabajos realizados en la red de drenaje, los escurrimientos han reaparecido en distintos momentos, lo que ha obligado a realizar nuevos cierres de la vialidad.

Las aguas negras también afectan alcantarillas ubicadas cerca del Estadio de la Sección 123, donde se han reportado colapsos y escurrimientos de grandes cantidades de líquido residual.

El vocero del SIMAS, Alexis González, y el alcalde Jacobo Rodríguez han señalado anteriormente que las afectaciones están relacionadas con las obras de reparación que se realizan en la colonia CROC 2, particularmente en la calle Industrial.

El alcalde Jacobo Rodríguez y el vocero del SIMAS, Alexis González, han señalado que el problema persiste desde mayo.

Sin embargo, el problema persiste en el sector Harold Pape, donde habitantes y comerciantes enfrentan malos olores y restricciones recurrentes a la circulación.

Entre los negocios afectados se encuentran establecimientos de comida y casas de cambio, cuyos propietarios han denunciado en distintas ocasiones que los escurrimientos frente a sus establecimientos han provocado que algunos clientes dejen de acudir. También han reportado afectaciones derivadas de los constantes cierres y la acumulación de aguas residuales.

La problemática incluso afectó la circulación durante el arranque de la Feria del Norte, en septiembre, cuando la reaparición de aguas negras obligó a cerrar el tramo utilizado para acceder a la unidad deportiva donde se desarrolló el evento.

Comerciantes en el sector Harold Pape reportan pérdidas debido a los constantes cierres por escurrimientos.

Además de las molestias para vecinos y comerciantes, los cierres recurrentes complican el tránsito por una de las principales vialidades de la zona y afectan a quienes utilizan esta ruta para desplazarse hacia el sector fronterizo.

Con el cierre registrado nuevamente este fin de semana, la Ruta Fiscal vuelve a quedar restringida mientras continúan las labores para atender el problema de drenaje, sin que hasta ahora se haya concretado una solución definitiva.