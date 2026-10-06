Bebé de 1 año atendido en Clínica 11 del IMSS por ingerir gasolina

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un bebé de un año y medio fue atendido en el área de urgencias de la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que presuntamente ingiriera gasolina.

El menor fue reportado estable y permanece bajo supervisión médica, mientras el personal de salud brinda la atención correspondiente y realiza las valoraciones necesarias para determinar su evolución.

Acciones de la autoridad

El ingreso ocurrió durante la tarde de este martes, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acudieron al centro médico para tomar conocimiento del caso.

De acuerdo con la información disponible, el personal médico mantiene al menor en observación y realiza los estudios correspondientes ante la presunta ingesta del combustible.

Detalles confirmados

Las autoridades municipales recabaron información relacionada con lo ocurrido y tomaron conocimiento del incidente.