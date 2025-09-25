Detienen a José "N" por agredir y robar a dos mujeres en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. – La Fiscalía General de Justicia informó que José N enfrentará un proceso judicial luego de ser identificado como el presunto responsable de herir con un arma blanca y robar a dos mujeres en la colonia La Laja.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de ministerios públicos, señaló que las víctimas presentaron sus denuncias, y ambas coincidieron en identificar al mismo sujeto como el autor de la agresión.

"Con esas declaraciones se reforzó la carpeta de investigación con el fin de obtener la vinculación a proceso", indicó el funcionario.

Las dos mujeres, aunque aún se encuentran hospitalizadas, ya están fuera de peligro, confirmaron las autoridades.

Además, se dio a conocer que el detenido tiene antecedentes penales por posesión de narcóticos y robo, y que habría cometido esta nueva agresión bajo los efectos de drogas y alcohol.