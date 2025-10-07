Suman nueve cargos criminales a tirador del Casino Kickapoo y fianza millonaria

Eagle Pass, TX. - Keryan Jones enfrenta fianza de 5.1 millones de dólares; dos acusaciones más elevan la gravedad del caso

El presunto responsable del tiroteo en el Casino Kickapoo ocurrido el pasado 28 de septiembre, Keryan Jones, enfrenta ya un total de nueve cargos criminales, tras sumarse esta semana dos nuevos delitos relacionados con asalto con arma mortal.

Así lo informó la juez de paz Tere Hernández, quien detalló que los nuevos cargos —asalto con arma mortal y exhibición de arma para cometer asalto— implican una fianza de 300 mil dólares cada uno, elevando el monto total a 5.1 millones de dólares.

Jones permanece detenido en la prisión Tom Bowles, del condado de Maverick. Según autoridades penitenciarias, el acusado aún no ha sido interrogado directamente, ya que el equipo a cargo de las investigaciones trabaja en coordinación con sus abogados defensores.

De los nueve cargos, dos son por asesinato capital, con fianza de 1.5 millones de dólares cada uno; cinco más corresponden a asalto agravado con arma mortal, y los dos adicionales fueron añadidos esta semana.

Aunque legalmente podría solicitar libertad bajo fianza, la posibilidad de que Jones salga libre es remota, ya que se requeriría el pago del 10% del total, es decir, más de medio millón de dólares.

Hasta el momento, no se ha fijado la fecha de su primera comparecencia en la corte del distrito, donde se le imputarán formalmente los cargos y se definirán las etapas iniciales del proceso legal.