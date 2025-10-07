Pierde Municipio juicio laboral; deberá pagar $6 millones y reinstalar a despedidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Ayuntamiento deberá reinstalar a trabajadores despedidos del área de Obras Públicas y pagar alrededor de seis millones de pesos por concepto de salarios caídos y prestaciones, luego de perder un juicio laboral, confirmó este martes el asesor jurídico del municipio, Gilberto Múzquiz.

El funcionario declaró que el tribunal ya emitió un laudo que obliga al municipio a cumplir con estas disposiciones. Sin embargo, consideró que la resolución es incongruente, ya que no se especifican con claridad ni las cantidades a pagar ni los conceptos demandados.

Múzquiz cuestionó además que el fallo fuera conocido primero por los trabajadores y sus representantes legales, antes de que se notificara oficialmente a la autoridad municipal.

Ante la resolución, el Ayuntamiento alista un amparo directo para impugnar el fallo.

"El municipio cuenta con un plazo de quince días para interponer los recursos necesarios. En este caso, será un amparo directo, el cual ya estamos preparando para presentarlo ante el tribunal responsable", detalló el asesor.

El funcionario no descartó que el proceso legal se prolongue, mientras el municipio busca evitar el pago total de la suma ordenada y la reinstalación del personal.